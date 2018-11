Eng 20 Leit sinn en Dënschdeg op den Zonk geklommen, deen tëscht Tijuana a San Diego un der Pazifikküst steet. D'Aktioun huet d'Beamte vum amerikanesche Grenzschutz an Alarmbereetschaft versat. Si hunn awer net intervenéiert. No ronn 20 Minutten sinn d'Migranten nees op der mexikanescher Säit vun der Grenz erofgeklommen. Op dëser Plaz deelt den Zonk d'Plage a geet bis an de Pazifeschen Ozean.Déi betraffe Migranten gehéieren zu engem Grupp vun iwwer 350 Persounen aus Mëttelamerika, déi en Dënschdeg mat 9 Bussen zu Tijuana ukoumen. Si si virun der Gewalt duerch Jugendbanden an där schlechter wirtschaftlecher Situatioun an der Regioun geflücht. Am ganzen hate sech virun engem Mount ronn 5.000 Leit aus Honduras, Guatemala an El Salvador Direktioun USA op de Wee gemaach.