Ënner ganz strenge Sécherheetsmesuren huet zu New York de Prozess géint de mexikaneschen Drogeboss Joaquin "El Chapo" Guzman ugefaangen.

New York

Fir den Optakt konnten déi éischt Plädoyeren vum Parquet an der Defense awer eréischt mat e bësse Verspéidung ufänken, well ee Member vun der Jury huet mussen aus bis ewell onbekannter Ursaach ausgetosch ginn.Déi amerikanesch Justiz reprochéiert dem "El Chapo" ënnert anerem Drogenhandel, Wäisswäsche vu Suen an d'Leede vun enger krimineller Organisatioun. Donieft solle hie fir bis zu 3.000 Morden responsabel sinn.