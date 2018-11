© AFP-Archiv

Et handelt sech ëm eng Famill aus dem Nopeschduerf. Dem Papp, senger Fra an hiren zwee erwuessene Filssen gëtt virgeheit, den aachtfache Mord zesumme geplangt an exekutéiert ze hunn.



Déi 8 Läichen, dorënner 7 Erwuessener an ee Jong vu 16 Joer, waren den 22. Abrëll 2016 a véier verschiddenen Haiser fonnt ginn. Dräi Kanner vun der Famill ware verschount bliwwen, dorënner ee Puppelchen vun e puer Deeg. All d'Affer waren duerch ee geziilte Schoss an de Kapp ëmbruecht ginn. Déi meescht goufen am Schlof dout gemaach.



Amerikanesch Medie mellen, dass ee Suergerechtssträit een Hannergrond fir d'Dot kéint sinn. Dee jéngste Fils vun der Täter-Famill soll ee gemeinsamt Kand mat enger Duechter vun der Affer-Famill gehat hunn.