© AFP (Archiv)

Wéi d'Police matdeelt, wier den Anucha Tasako wärend engem Kampf am Ring gestuerwen. Hien hätt, duerch Schléi wittert de Kapp, eng Gehirbluddung gehat.Den trageschen Doud vum Jong kéint awer elo weider Suitten hunn, well doduerch d'Fuerderungen ëmmer méi opkommen, fir esou Kämpf fir Kanner ze verbidden.Wéi lokal Medie mellen, hätt den Anucha schonn an iwwer 150 Kämpf am Ring gestanen, dat zanter hien 8 Joer hat. Säi Géigner huet sech dann och iwwer Facebook gemellt: "Ech bedaueren et, ma ech muss awer kämpfen a gewannen, fir genuch Suen zesummenzekréien, fir meng Ausbildung ze finanzéieren".Muay Thai ass enorm beléift an Thailand a vill vun de Sportler praktizéieren d'Sportaart schonn zanter jonkem Alter. Ganz dacks komme si awer aus aarme Verhältnisser an ënnerstëtzen d'Famill mat de Suen, déi si hei erakréien.Aktuell gëtt an Thailand un engem Gesetz geschafft, fir de Sport fir Kanner ënner 12 Joer ze verbidden. A grad dësen trageschen Tëschefall kann dozou féieren, datt d'Gesetz duerchkomme kéint.