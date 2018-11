No den heftegen Twitter-Attacken vum Trump u seng Adress, sot de franséische Staatschef, dass sech déi Alliéiert ënnerteneen sollte mat Respekt begéinen. Dat huet de Macron e Mëttwoch op der franséischer Televisiounschaîne TF1 betount.



Hie wéilt net weider um Donald Trump seng Messagen op Twitter agoen, mä wéilt weider un där wichteger Geschicht vu béide Länner schaffen. Dat géif dat franséischt Vollek vun him erwaarden, sou den Emmanuel Macron. De franséische President selwer huet dem Donald Trump seng Äusserungen net weider bewäert, huet awer dem Journalist Recht ginn, wéi dëse sot, dass Tweets vum US President onhéiflech an indiskret waren. Den Trump hat e puer mol dem franséische President seng Iddi fir eng europäesch Arméi op Twitter kritiséiert.