An hirem Land riskéieren déi betraffe Leit allerdéngs verfollegt an ënnerdréckt ze ginn. Trotz dëse Warnungen wëllen d'Autoritéiten am Bangladesch am ganze knapp 2.300 Flüchtlingen zeréckschécken. Déi éischt 150 ginn an enger Transitzone tëscht béide Länner un de Myanmar iwwerginn.



Wéi et heescht, géifen des Expulsiounen op fräiwëlleger Basis geschéien. Allerdéngs hunn d'Rohingya-Flüchtlingen Angscht viru Gewalt am Myanmar. Déi moslemesch Minoritéit gëtt am fréiere Birma zanter Joerzéngten ënnerdréckt a poursuivéiert. Am August 2017 ware virun der Gewalt vum Militär iwwer 720.000 Rohingya an d'Nopeschland Bangladesch geflücht.