Den 2. Oktober war de Journalist déi leschte Kéier lieweg gesi ginn, wéi hien an d'Konsulat vu sengem Heemechtsland zu Istanbul gaangen ass.

© AFP (Archiv)

De saudesche Parquet huet am Fall Khashoggi Doudesstrofe fir 5 presuméiert Persoune gefuerdert, déi um Mord vum Regimmkritiker zu Istanbul solle bedeelegt gewiescht sinn.



Den Ament feelt jo nach ëmmer all Spur vum Journalist, deen den 2. Oktober fir d'lescht gesi gouf, wéi en an de Konsulat vu sengem Heemechtsland zu Istanbul eragaangen ass.



Saudi-Arabien huet eréischt ënnert internationalem Drock zouginn, datt de Journalist ermort gouf.