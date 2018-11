Den Test wier mat Succès verlaf. Ëm wéi eng Waff et sech handelt, gouf allerdéngs net präziséiert.Wéi et heescht, géif déi nei Waff d'Verdeedegung an de Pouvoir vun der nordkoreanescher Volleksarméi stäerken. Pjöngjang hat am Abrëll e Stopp vun nordkoreaneschen Atomwaffen- a Rakéitentester annoncéiert. Dëse Schrëtt hat dozou bäigedroen, dass sech d'Tensiounen am Konflikt ëm déi koreanesch Hallefinsel entspaant hunn.