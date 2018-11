Si wëllen an den USA eng Demande fir politescht Asyl maachen. Déi puer Dausend Migranten hunn an de leschte Wochen Dausende vu Kilometer zu Fouss, op Camionen an a Bussen zeréckgeluecht. Si flüchten virun där batterer Aarmut an der Gewalt duerch Jugendbanden an hirer Heemescht. Et kéint allerdéngs e puer Méint daueren bis si ee Rendezvous bei den zoustännegen amerikaneschen Autoritéite kréien fir hir Demande ze maachen.



Déi mexikanesch Regierung fäert, dass verschiddener kéinten d'Gedold verléiere a mat Gewalt probéieren d'Grenz ze duerchbriechen. Den US President hat an der Lescht e puer mol betount, dass hien d'Migranten net géif an d'Land era loossen. Hien hat vun enger Invasioun geschwat an huet Zaldoten un der Grenz stationéiert fir d'Migranten ze stoppen. Am ganze sinn 9.000 Leit um Wee an d'USA.