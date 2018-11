© Facebook/Houma Police Department

Den 78 Joer alen Amerikaner huet zouginn, 90 Mënschen dout gemaach ze hunn. 30 dovunner goufe schonns vun der Police bestätegt.Op dem Little säi Geständnis huet d'Police jorelaang gewaart a gehofft. Schonns 2014 gouf hie verdächtegt, zanter 1980 fir 40 Morden zoustänneg ze sinn.Deemools gouf dem Little zu Los Angeles de Prozess gemaach an hien ass wéinst dem Mord un 3 Persoune schëlleg gesprach ginn a krut eng liewenslänglech Prisongsstrof.Iwwerdeems huet d'Police probéiert, hie mat Doudesfäll a Florida, Kentucky, Ohio, Louisiana, Mississippi, Georgia an Texas a Verbindung ze bréngen. Dës Virwërf huet hien awer jorelaang dementéiert.Eréischt, wéi seng Demande op manner streng Haftbedingungen ofgeleent gouf, huet hien zouginn, dass hien tëscht 1970 an 2005 ganzer 90 Mënsche soll ëmbruecht hunn.De Seriemäerder huet virun allem Juegd gemaach op drogesüchteg Fraen a Frae mat soziale Problemer. De fréiere Boxer huet d'Frae meeschtens bewosstlos geschloen an huet se dunn erwiergt, iwwerdeems hien op hinne masturbéiert huet.Nieft de Morden huet hien nach vill weider Strofdoten a sengem Dossier stoen. Mat 16 Joer gouf hien eng éischte Kéier verhaft, dat wéinst Abroch. An den nächste 56 Joer gi Strofdoten a ganze 24 Bundesstaaten an den USA op säi Konto, dorënner virun allem Kierperverletzung, Abroch an Drogemëssbrauch.