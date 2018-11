Fairtrade stellt Etude iwwer nohaltege Kaffi-Secteur vir (18.11.2018) Den fairen Handel ass deen beschten alternativen Modell, fir d’Nohaltegkeet vum Kaffi-Secteur an d’Revenue vun de Produzenten ze verbesseren.

Dat geet aus enger Etude ervir. Presentéiert gouf se virun kuerzem vu Fairtrade an enger kongolesescher Kooperative.



De Pond Kaffi ass sou bëlleg ewéi nach ni. 1 Dollar den halle Kilo. Fir d’Produzente wier et schwiereg, iwwert Ronnen ze kommen, esou Fairtrade Lëtzebuerg. Donieft wieren d’Sozialkäschten an d’Luucht gaangen.

All Dag gi weltwäit 2 Milliarden Tase Kaffi konsoméiert. Den Ament kënnen d’Produzente weltwäit just een Drëttel vun hirer Produktioun zu faire Präisser op de Marché bréngen. D’Konsumente wiere weiderhin, gefuerdert ze hëllefen. Fir de fairen Handel virunzebréngen, misst een an Zukunft ënnert anerem d’Fuerschung fir eng nohalteg Agrarwirtschaft förderen.

D’Zil vun dëser kongolesescher Cooperative ass et, sech fir de fairen Handel anzesetzen an d’Liewenskonditioune vu ronn 11.000 Produzenten am Land ze verbesseren. Ënnert anerem bei der Recolte an der Vermaartung vum Kaffi. De Gros vun de Produzenten feelt et op der Plaz um néidegen Equipement. D’Regioun géif sech besonnesch gutt ubidden, fir qualitativ héichwäertege Kaffi ze produzéieren.

D’Zuel vun den Membere vun der Kooperativ wiisst. Esou hätt een d’Méiglechkeet, de Marché auszebauen.