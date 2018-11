Zu engem trageschen Accident koum et e Samschdeg de Moie fréi op der A59 bei Duisburg. E jonke Mann gouf do aus dem Auto geschleidert an iwwerrannt.

De Chauffer vum Peugeot war an Direktioun Dinslaken op der Autobunn ënnerwee, wéi d'Gefier aus nach ongekläerter Ursaach un d'Schleidere geroden ass. Den Auto huet sech e puer Mol iwwerschloen.De Bäifuerer gouf aus dem Auto erausgeschleidert. E 24 Joer ale Chauffer konnt net méi auswäichen a krut de Mann, deen op der Fuerbunn loung, ze paken. Et gouf nach probéiert hien ze reaniméieren, ma hien ass nach op der Plaz u senge schroe Blessuren gestuerwen.Déi 4 aner Passagéier, all tëscht 22 an 23 Joer, goufe blesséiert, dorënner 2 méi schro. Ee vun hinne schwieft a Liewensgefor.D'Affer konnt bis ewell nach net identifizéiert ginn. Den Aussoe vun den anere Männer no hate si sech am Laf vum Owend eréischt kenne geléiert a konnten deemno net soen, ëm wien et sech handelt.