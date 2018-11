Den Horst Seehofer geet jo als CSU-Parteichef. De Manfred Weber sot, hi wéilt net de Successeur ginn a stéing net zur Dispositioun.

Internat.: Am meeschte gelies

Hie géing elo seng ganz Kraaft an d'EVP-Spëtzekandidatur fir d'Europawalen investéieren. Dës wier fir hien a seng Partei eng grouss Chance.



Et gëllt also als wahrscheinlech, datt de Poste vum CSU-Chef un de bayresche Ministerpresident Markus Söder geet.