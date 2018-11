Am Oste vun Indien sinn duerch e Wierbelstuerm 33 Mënschen ëm d'Liewe komm, dorënner 20 Männer, 11 Fraen an 2 Kanner.

Wéi den zoustännege Katastropheschutz e Sonndeg matgedeelt huet, hunn 177.500 Mënsche misse virum Zyklon "Gaja" flüchten a kruten an engem vun den 351 Noutlager en Ënnerdaach.



Dausende Beem goufen entwuerzelt a vill Notzdéiere sinn dem Stuerm zum Affer gefall.



E Freideg hat de Wierbelstuerm mat Wandspëtzte vu bis zu 120 Stonnekilometer den Oste vum Land erreecht. E Samschdeg ass e Stuerm du weider a Richtung Weste gezunn.



Honnerte Rettungsekippe sinn, nieft engem Arméihelikopter an 2 Schëffer vun der indescher Marinn, zu Tamil Nadu am Asaz. Déi meescht Leit sinn duerch Héichwaasser, Stroumschléi an Haiser, déi an de Koup gefall sinn, ëm d'Liewe komm.

De Stuerm "Gaja" ass deen zweeten Zyklon, deen Indien dëst Joer erreecht huet. Am Oktober war et de Wierbelstuerm "Titli". Zwee Mënschen waren do ëmkomm.