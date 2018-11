Am Prozess ëm d'Sprengstoffattentat op d'Futtballsekipp vu Borussia Dortmund am Abrëll 2017 ginn um Méindeg d'Plädoyeren erwaart.

Den Optakt mécht virum Geriicht zu Dortmund den Ieweschte Procureur.



Op der Uklobänk sëtzt een 29 Joer ale Mann. Hie kritt probéierte Mord reprochéiert.



Hien hat net wäit ewech vum Hotel, an dem d'Ekipp logéiert war, dräi selwer gebaute Sprengsätz deponéiert a wéi de Bus mat de Spiller bäigefuer ass, gezünt.



Ee Spiller an ee Polizist goufe blesséiert. Him gëtt 28-fache probéierte Mord virgehäit.



Mam Uerteel gëtt nächsten Dënschdeg gerechent.