D'Zuel vun de Vermëssten ass donieft vun iwwer 1.200 op 993 gefall. Dat hunn déi zoustänneg Autoritéite e Sonndeg den Owend bekannt gemaach.



De Sheriff vum betraffene Bezierk hat de Weekend een Appell un d'Leit gemaach sech ze mellen, wa si a Sécherheet wieren. Vill Leit waren net ze erreechen, well d'Telefonsnetzer zesummegebrach waren. D'Feier gëllt elo schonn als dat déidlechst an der Geschicht vu Kalifornien. Et huet sech an tëscht op iwwer 600 Quadratkilometer ausgebreet. Iwwer 10.000 Haiser goufen zerstéiert.



Den US President Trump hat e Samschdeg eng Visite vun der Géigend ronderëm Paradise gemaach. Hien huet de Rettungsequippe Merci gesot fir hiren Asaz.