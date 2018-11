E Kand, dat net genuch ze iesse krut. Eng rezent Foto aus der Hajjah-Provënz.

Krich am Jemen: Rep. Dany Rasqué



Eng Katastroph fir déi knapp 30 Millioune Leit, déi do liewen, ënnersträichen d'Hëllefsorganisatiounen. Am schlëmmsten ass et wuel den Ament an der Hafestad Hodeidah ...

An engem Spidol am Jemen: e Kand, dat net genuch ze iesse krut. D'Foto staamt aus dem September 2018.

... eng Stad, an där eng 700.000 Mënsche gelieft hunn. Méi wéi d'Hallschent vun hinnen ass an de leschte Wochen an Deeg geflücht.Zu Hodeidah sinn an der Vergaangenheet awer och knapp 80 Prozent vun den humanitären a kommerzielle Liwwerungen aus dem Ausland ukomm, ma d'Bombardementer maachen dat ëmmer méi onméiglech.Hëllefsorganisatiounen hate viru 6 Méint virun de Suitte vu Bombardementer an der gréisster Hafestad aus dem Land gewarnt an hunn ënnerstrach, datt dat katastrophal Auswierkungen op d'Zivilpopulatioun hätt.Et gouf net op si gelauschtert, esou datt d'Land elo virun enger Hongersnout steet.Den Thomas Hugonnier, Direkter fir de Mëttleren Osten bei Handicap international, schwätzt vu schlëmme Fäll vun Ënnerernärung, de Risk vun enger Hongersnout wier ganz präsent.14 Millioune Mënsche riskéieren am Jemen, Affer vun enger Hongersnout ze ginn, warnen d'Vereenten Natiounen a wëlle méi Liewensmëttel an dat batter aarmt Land bréngen. Ma et gi weider Problemer, liewensgeféierlech Problemer.Méi wéi d'Hallschent vun der Populatioun huet keen Accès zu propperem Waasser an dat huet zu der schlëmmster Cholera-Epidemie an der Geschicht vum Land gefouert: Iwwer eng Millioun Fäll géif et schonn, esou den Thomas Hugonnier.Et gëtt also och dréngend medezinescht Material gebraucht an de Pëtrol gëtt knapp. Virun den Tankstellen am Land si Waardeschlaangen, déi zum Deel kilometerlaang sinn.

Communiqué de presse vum 9. November

Déclaration conjointe d'ONGs sur l'intensification des combats à Hodeidah au Yémen

Les organisations non gouvernementales internationales (ONGI) au Yémen sont horrifiées par la recrudescence des hostilités dans la ville de Hodeidah et ses environs. Après les appels à un cessez-le-feu lancés par la communauté internationale il y a quelques jours seulement, il s'agit là d'une évolution particulièrement inquiétante. Toutes les parties au conflit doivent immédiatement cesser les violences, l'impact de ces combats sur les civils à Hodeidah et dans tout le Yémen étant catastrophique.

Des infrastructures civiles et des habitations sont occupées par des forces armées, les installations médicales sont gravement menacées, ce qui met en danger non seulement la vie des personnels et des patients, mais limite également l'accès aux services de santé. L'utilisation de civils comme boucliers humains est une violation honteuse du droit international humanitaire qui exige une enquête immédiate.

La plupart des voies de communication pour sortir d'Hodeidah sont aujourd'hui bloquées par les combats, ce qui entrave gravement la capacité des organisations humanitaires à acheminer l'aide et les biens aux personnes dans le besoin à travers le Yémen. Les combats empêchent également les habitants de fuir vers un lieu sûr. Plus de 70 % de l'approvisionnement du pays passe par Hodeidah et il est crucial que ces routes restent ouvertes pour assurer le passage sûr de l'aide aux millions de personnes qui en dépendent pour leur survie.

Il est urgent et prioritaire de protéger les civils et en particulier les enfants à Hodeidah et dans ses environs, contre les effets directs et indirects des combats. Nous appelons à la cessation immédiate des hostilités et exhortons les parties au conflit à entamer des pourparlers de paix sous la direction de l'envoyé spécial des Nations Unies Martin Griffiths. Nous demandons au Conseil de sécurité de l'ONU d'adopter une résolution sans équivoque permettant à l'envoyé spécial de mettre fin aux combats et aux souffrances des millions de personnes qui ont déjà perdu leurs moyens de subsistance et dont les existences sont ruinées.