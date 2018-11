Fir eis Europäer gëllt et als Mënscherechtsverletzung, a verschiddene Länner awer ass et Traditioun: d’Beschneidung vu Meedercher.

Méi wéi 200 Millioune Meedercher a Frae sinn aktuell beschnidden. Eng Praktik, déi virun allem am Westen an am Nordosten vun Afrika wäit verbreet ass, och an Ethiopien. An do setzt d’Unicef sech fir d’Ofschafen vun dësem Ritual an, ënnert anerem mat den Donen vun de „Global Parents“.

An engem Spidol zu Aysaita an Ethiopien konnten d’Manon an d'Rosanna, zwou Lëtzebuerger Unicef-Donatricen, bei enger Operatioun dobäi sinn. D'Patientin gouf Affer vun enger Genitalverstümmelung. Virun engem Mount huet si hire Bëbee verluer, well eng normal Gebuert duerch d'Beschneidung net méiglech war. Elo gëtt hiren Intimberäich rekonstruéiert.

FGM – déi englesch Ofkierzung fir „Female Genital Mutilation“ – ass hei an der Afar-Regioun ganz wäit verbreet. Ronn 92% vun de Fraen a Meedercher si betraff. Op nationalem Niveau sinn et ronn 74%. An der Afar-Kultur ginn d'Meedercher meeschtens schonn an hirer éischter Liewenswoch beschnidden. D'Konsequenzen a Komplikatiounen zéie sech duerch de Rescht vun hirem Liewen.

Bei der Beschneidung selwer kënnen d’Bëbeeë schonn un Infektiounen oder staarke Bluddunge stierwen. Aner Komplikatiounen trieden an der Pubertéit vum Meedchen op, wann et seng Menstruatioun kritt, erkläert de Gynekolog Dr. Hatesy. D’Blutt kann net ganz offléissen, wat zu Péng féiert. Péng hunn d’Meedercher och beim Geschlechtsverkéier. A wa se bis schwanger sinn, kann et zu enger Feelgebuert, Fréigebuert oder zu enger Bluttvergëftung kommen.

Mee wat heescht „FGM“ konkret? Der Definitioun no bedeit et déi partiell oder ganz Entfernung vum externe Geschlechtsorgan. Dat geet vum Ewechmaache vun der Klitoris bis bei déi komplett Beschneidung, wou just eng kleng Ouverture bleift fir Urin a Menstruatiounsblutt.

An der Afar-Regioun si ronn 64% vun de Fraen um stäerksten Niveau beschnidden. Een normaalt Liewe féieren ouni gesondheetlech Problemer – dee Choix gëtt de Meedercher leider dacks ewechgeholl. Obwuel d'Beschneidung offiziell verbueden ass an Ethiopien, loosse virun allem an de rurale Géigende vill Elteren dëst traditionellt Ritual duerchféieren – virun allem aus reliéisen Grënn.

D’reliéis Leaderen an de Communautéite misst een dovunner iwwerzeegen, mat der Beschneidung opzehalen. Opklärungsaarbecht wier awer ganz schwéier, erkläert den Dr. Hatesy. Et wier e ganz sensibelt Thema, well et ëm d’Kultur vun de Leit géing goen. Als Dokter misst hie vill mat de Patiente schwätzen an erklären.

Nëmmen duerch Preventioun kann d'Genitalverstümmelung gestoppt ginn. Bis elo konnt d'Unicef ronn 3,2 Millioune Leit an Ethiopien mat hirem Message géint déi weiblech Beschneidung erreechen. D'Zil ass et, bis 2025 déi Praktik komplett ofzeschafen.