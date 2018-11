Dat huet d'Police e Méindeg den Owend bekannt ginn. Wéi et heescht, war et mëttes um Parking vum Spidol zu engem Sträit tëscht engem Mann an enger Mataarbechterin vun der Klinik komm.Déi zwee hätte sech kannt. A wéi enger Relatioun béid Persounen zouenee stoungen, ass net gewosst.Wärend dem Sträit hätt de Mann op eemol eng Waff gezunn an op d'Fra geschoss.Si ass un hire Blessure gestuerwen.Den Täter ass dono an d'Spidol eragaangen an huet och do ronderëm sech geschoss.Dobäi gouf eng weider Mataarbechterin déidlech getraff, grad sou wéi ee Polizist.Den Täter selwer ass och duerch Schossverletzungen gestuerwen.Et ass nach onkloer, ob hie sech selwer déidlech blesséiert huet oder vun enger Policekugel getraff gouf.