D'Unesco huet en Appell un déi international Communautéit gemaach däitlech méi Efforten ze maachen an der Integratioun vu Flüchtlingskanner an de Schoulen.

Eleng bei eisen däitschen Noper géife ronn 42.000 zousätzlech Enseignante feelen. Dat geet aus engem Rapport ervir, deen d'Kultur- a Bildungsorganisatioun vun de Vereenten Natiounen um Dënschdeg zu Paräis presentéiert.



Wéi et heescht, géif jidderee verléieren, wann Immigranten a Flüchtlingen keen Accès zur Educatioun hunn. Dem Rapport no ass d'Zuel vun de betraffene Kanner am schoulflichtegen Alter zanter dem Joer 2000 weltwäit ëm 26% op 18 Millioune geklommen. Si géifen awer dacks net genuch an de Bildungssystem vun deene betraffene Länner integréiert ginn, heescht et vun der Unesco. Och géifen net genuch Sproochecoursen offréiert ginn.



An de Länner vun der Europäescher Unioun ass deemno d'Wahrscheinlechkeet, dass e Kand aus enger Flüchtlingsfamill fréizäiteg d'Schoul ofbrécht, duebel sou héich wéi bei Kanner vun den Eenheemeschen.