E Méindeg gouf d'Grenz fir e puer Stonnen zougemaach. D'Police huet Bëtongsbarrièren a pickegen Drot installéiert. Dee betraffene Grenziwwergang ass deen, wou déi meescht Migranten passéieren. E läit tëscht San Diego am US Bundesstaat Kalifornien an der mexikanescher Stad Tijuana.







Wéi et heescht, hätt d'Police Informatioune krut, dass sech Migranten zu Tijuana géifen zesummendoen, fir illegal d'Grenz ze duerchbriechen, amplaz sech wéi virgeschriwwen de Beamten ze presentéieren. Dausende vu Migranten aus Honduras, El Salvador a Guatemala sinn a de leschten Deeg an déi mexikanesch Stad komm.