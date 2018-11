© AFP-Archiv

D'Attack war virum Kommissariat an der rue du Charbon no bei der Grand-Place. De Polizist ass net a Liewensgefor.Den Täter gouf gestoppt andeems op e geschoss gouf. En ass an d'Spidol bruecht ginn a soll seng Blessure wuel iwwerliewen.Iwwert d'Motiv vun der Attack ass aktuell nach näischt gewosst. Et geet een dovunner aus, dass de Mann psychesch Problemer huet.De belschen Inneminister Jan Jambon huet bestätegt, dass den Täter bis elo net wéinst terroristeschen Akten opgefall ass.