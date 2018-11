Déi franséisch Regierung soll bis Enn November bekannt ginn, wéi eng Zentrale bis d'Joer 2028 zougemaach ginn.



Dat geet aus engem Regierungsdokument ervir, dat der Noriichtenagence AFP virläit. An dësem Dokument sinn 3 verschidde Zeenarioen festgehalen.



Den éischte gesäit d'Fermeture vun am ganze 6 Reaktere bis d'Joer 2028 vir a bis 2035 sollen nach eemol 6 Zentralen zougemaach ginn.



Ee weideren "Tësche-Zeenario" géif ausser d'Fermeture zu Fessenheim keng weider bis 2028 virgesinn an dann awer 12 Reakteren an deene 7 Joer dono.



Den drëtten Zeenario, dee vun der franséischer Regierung favoriséiert gëtt, géif bis 2028 keng Fermeture virgesinn, néng Stéck tëscht 2028 an 2035 an de Bau vun 4 sougenannte Waasserdrock-Reaktere vun der drëtter Generatioun bis d'Joer 2040.



Den Objektiv vun der franséischer Regierung, den Atomstroum bis d'Joer 2035 ëm 50% ze reduzéieren, kéint mat deenen zwee éischten Zeenarioen erreecht ginn, mam drëtten eréischt am Joer 2040.



Wéi d'AFP mellt, hätt Matignon sech nach net wollten zu dësen Informatiounen äusseren. Eréischt d'nächst Woch soll eng Annonce gemaach ginn.