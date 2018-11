© AFP

De regionalen Zuch ass an der Géigend vu Barcelona entgleist, dat well de Buedem gerëtscht war, nodeems et an der Géigend nawell vill gereent hat.2 vu 6 Waggone waren entgleist, dat géint 6.15 Auer Lokalzäit bei Vacarisses, eng kleng Stad 35 Kilometer vu Barcelona ewech. Am Zuch souzen 133 Persounen.