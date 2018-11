Den Haass op Judden an op Israel huet ee groussen Deel vun der Populatioun an Europa erfaasst.

Dat sot eng däitsch Fuerscherin vun der Uni vu Berlin am Virfeld vun enger internationaler Antisemitismus-Konferenz zu Wien. Mir missten ophalen de Feeler ze maachen, Antisemitismus an Antizionismus um rietse Bord ze lokaliséieren, sou d'Wëssenschaftlerin an engem Interview mat der däitscher Noriichtenagence dpa.Virun allem duerch déi Dausende vu Kommentaren an de soziale Medien géif den Antisemitismus riskéieren sech zu enger Normalitéit ze entwéckelen. Dës Kommentaren géifen einfach acceptéiert ginn, et gëtt kee Widderstand, sou d'Expert. Hirer Meenung no huet ganz Europa ee massive Problem mat Antisemitismus. Besonnesch a Länner wéi Schweden a Frankräich wier den Haass op moslemesch Judden hefteg.