Déi australesch Regierung ass der Meenung, dass dëse Pakt déi illegal Immigratioun an d'Land kéint encouragéieren.



Domat géifen d'Succèse géint de Mënscheschmuggel, déi bis ewell notéiert goufen, a Gefor geroden.



Den UN-Migratiounspak wier net am Intressi vun Australien a géif am Widdersproch stoen zu der Politik vun der Regierung, sou de Premierminister Scott Morrison.



Hie suivéiert eng ganz haart Immigratioun- an Asylpolitik.



Déi australesch Regierung fänkt Flüchtlingen, déi an Australien ukommen, op an hält se a Lager op Inselen am Pazifik fest.



Den UN-Migratiounspak soll während enger Konferenz den 10. an 11. Dezember am Maroc ugeholl ginn.