De Kim Jong Yang, den Interimschef vu bis elo, iwwerhëlt de Poste vum President elo definitiv. De Chef vu bis elo, de Chines Meng Hongwei war Enn September a seng Heemescht gereest, hie gouf do wéinst Korruptiounsvirwërf festgeholl.De Posten huet just ee representative Charakter. Fir déi operativ Aarbecht ass de Generalsekretär zoustänneg. Interpol huet säi Siège zu Lyon.Favorit fir de Poste war de Vizechef vu bis elo, den Alexander Prokoptschuk aus Russland. Wat d'Kandidatur vum Prokoptschuk ugeet, hu virun allem eng Partie US-Senateuren dës kritiséiert. Wéi et heescht, kéint de Kreml an Zukunft Interpol ausnotzen, fir Kritiker ze verfollegen. De Prokoptschuk gouf dann och net gewielt, ma de Kim Jong Yang huet d'Course gemaach.Déi international Policeorganisatioun wielt regulär all 4 Joer een neie President.