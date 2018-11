Engem leschten offizielle Bilan no hunn 81 Mënschen am sougenannte "Camp Fire" hiert d'Liewe gelooss. Dee Chiffer huet den zoustännege Sheriff en Dënschdeg den Owend bekannt ginn. No an no ginn an där ofgebrannter Regioun ronderëm d'Stad Paradise nërdlech vu Sacramento ëmmer weider Läichen aus Haiser an Autoe gebuergen.



D'Feier ass no Donnéeë vun den zoustännegen Autoritéiten an tëscht zu 75% ënner Kontroll. D'Rettungsequippe si weiderhin am Asaz fir no de Vermëssten ze sichen. Deenen hier Zuel läit nach ëmmer bei knapp 700 Leit.



Ee weidert Feier am Süde vu Kalifornien, bei dem 3 Persounen ëm d'Liewe koumen, ass an tëscht quasi komplett ënner Kontroll.