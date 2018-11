Internat.: Am meeschte gelies

115 Plastiksbecheren, 25 Plastikstuten, 4 Plastiksfläschen, iwwer 3 Kilo Seeler a futtis Baatschen hat d'Déier verschléckt – grad wéi e Puer Flip-Flops.

Nach ass onkloer u wat de Pottwal vu knapp 10 Meter genee gestuerwen ass, mä de Plastiksdreck kéint den Ausléiser gewiescht sinn.

De Wal war e Méindeg an der südëstlecher Provënz Sulawesi ugeschwemmt ginn. Indonesien ass no China den zweetgréisste Produzent vu Mieresdreck weltwäit. Bis 2025 wëll Indonesien de Plastik am Mier ëm 70% reduzéieren.