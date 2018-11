En US-Tourist huet der Agence AFP no Fëscher an der Géigend bestach, fir op déi "verbueden" Insel ze kommen. Mat Feil a Bou gouf hien dunn attackéiert.

Bei enger Attack vun Urawunner, déi vun de indescher Andamanen-Insel kommen, ass en 27 Joer jonken US-Tourist ëm d'Liewe komm. De Mann war, obwuel et strengstens verbueden ass, op déi ofgeleeën Insel gefuer, gouf vun den Urawunner vun der Insel ëmstallt a mat Feil a Bou attackéiert. Dat confirméieren d'Autoritéiten och AFP géigeniwwer.



Schonn eleng de Kontakt mat bestëmmte Gruppe vun Urawunner am indeschen Ozean ass verbueden. Déi ronn 150 Awunner vun der Insel ënnerleien engem strenge Schutz, ëm d'Insel muss en Ofstand vu ronn 5 Kilometer agehale ginn. Grond ass, dass dëst indigeent Vollek soll vun Zivilisatiounskrankheeten protegéiert ginn.

Wéi et heescht, soll de Mann e Grupp vu Fëscher bestach hunn, fir en op d'Insel North Sentinel ze bréngen. Vun do aus ass hien dunn eleng mam Kanu weidergefuer. Wéi hien dunn op déi genannten Insel koum, hätt et "Feiler op hie gereent". Ma de Mann wier trotzdeem weidergaangen. D'Fëscher hätten dono just nach gesinn, wéi d'Affer e Seel ëm den Hals gebonne krut a matgeschleeft gouf. D'Fëscher, déi aus Angscht fortgefuer waren, sinn den Dag drop nees nom Mann kucke komm an hu just nach seng Läich beim Waasser fonnt.

Wéi et heescht hätt déi indesch Police Ermëttlunge wéinst Mord un "onbekannte Membere vum Stamm" ageleet. 7 Verdächteger goufe bis ewell festgeholl.

D'Urawunner vun dëser Insel hunn virun allem Enn 2004 vu sech schwätze gedoen, dat well si vun der Tsunami-Katastroph betraff waren.