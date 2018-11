Wat zanter e Samschdeg géif oflafen, wier ganz schlëmm.



Den Emmanuel Macron huet dowéinst op Twitter annoncéiert, dass vun e Freideg un de Militär mobiliséiert gëtt, fir fir Uerdnung ze suergen.



Bis ewell goufen et iwwer 100 Interpellatiounen an 30 Poliziste goufe blesséiert.



D'Gewalt géif op de Kont vu Jugendleche goen, déi näischt mat den Aktioune vun de Gilets Jaunes ze dinn hunn, heescht et vun engem Spriecher vun der franséischer Regierung.



Si géife vun engem soziale Mouvement profitéieren, fir ze zerstéieren an ze klauen.



Bis op d'mannst e Freideg de Moien nach gëllt op der Île de la Réunion eng Ausgangsspär.