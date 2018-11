Hei gëtt d'Onzefriddenheet wéinst där Situatioun ëmmer méi grouss. Wéi et heescht, wieren e Mëttwoch ronn 1.300 Persounen an engem grousse Sportkomplex ukomm an dem si ënnerbruecht ginn. Si sinn Deel vun där sougenannter Migrante-Karawann, déi virun iwwert eng Mount zu Honduras fort gaange war. D'Migranten waarden zu Tijuana drop, an den USA kënnen eng Demande op Asyl ze maachen. Eng ganz Partie weider Leit sinn um Wee an den Norde vu Mexiko.





D'US-Zaldoten un der Grenz mat Mexiko solle bei Tëschefäll mat Migranten aus Zentralamerika nëmme Matraquen dierfen asetzen. Keng Schosswaffen. De Verdeedegungsminister Mattis sot dat.

Den US-President Trump hat wéinst de ville Flüchtlingen, déi Direktioun USA ënnerwee sinn oder schonn un der Grenz ukomm sinn, knapp 5'800 Zaldoten un d'Grenz geschéckt. Den Trump hat an der Tëschenzäit gesot, d'Zaldote kéinten op d'Migrante schéissen, wann déi géife Steng geheien.

Eng 8'000 Mënschen aus El Salvador, Guatemala an Honduras sinn duerch Mexiko ënnerwee Direktioun USA. An der Grenzstad Tijuana si scho 4'000 Leit ukomm. An d'USA gi se bis ewell net era gelooss. Den Trump hat vun enger „Invasioun“ geschwat.