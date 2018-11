An eisem Nopeschland gouf et zanter Januar a September 1,9 Milliounen Accidenter, an 230.000 Fäll koume Persounen zu Schied. Et gouf 2.443 Doudeger.

© AFP (Archiv)

An Däitschland goufen et an den éischte 9 Méint vum Joer liicht méi Verkéiersdoudeger ewéi d'lescht Joer. Dat deelt dat statistescht Bundesamt mat. Tëscht Januar a September sinn 2.443 Mënschen ëmkomm, 23 Leit méi ewéi zejoert.



Am Ganze goufen et 1,9 Milliounen Accidenter, an 230.000 Fäll koume Leit ze Schued. 2017 waren et aussergewéinlech wéineg Verkéiersdoudeger an Däitschland ginn.