D'Mataarbechter op de Standuerter an Hessen an an Nordrhein-Westfalen goufen opgeruff e Freideg hir Aarbecht néierzeleeën. D'Gewerkschaft kämpft zanter Joren dofir, dass déi Beschäftegt bei Amazon ee bessere Kollektivvertrag kréien. Dat huet Amazon bis elo awer ëmmer refuséiert.



Wéi et e Freideg de Moie vu Verdi heescht, hätt de Streik an Hessen an der Nuecht mam Optakt vun der Nuetsschicht ugefaangen a soll 24 Stonnen daueren. Wéi et vu Gewerkschaftssäit heescht, wier déi Zäit déi elo kënnt, déi stressegst iwwerhaapt mat villen Iwwerstonnen. Déi Beschäftegt missten net nëmmen d'Regaler fir d'Chrëschtdagsgeschäft opfëllen, mä och nach déi Dausende vun Black-Friday-Offeren erausschécken. Op engem Dag wéi dem Black Friday missten déi betraffe Leit ëmsou méi an de Mëttelpunkt gestallt ginn. Hir Aarbecht misst besser honoréiert a besser bezuelt ginn. Gefuerdert gëtt och eng Chrëschtdagsprimme.