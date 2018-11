© AFP Archivbild

Dat huet de fréieren Ëmweltminister Nicolas Hulot en Donneschdeg den Owend an engem Interview op France2 gefuerdert.



De franséische President Emmanuel Macron presentéiert nächsten Dënschdeg d'Agenda vun de geplangte Fermeturen a wéi sech Frankräich a Punkto Atomstroum an den nächsten 10 Joer wëll positionéieren. Den Nicolas Hulot huet nach eemol däitlech gemaach, dass déi geplangte Reduktioun vu 50% net dierft a Fro gestallt ginn.



Et war déi éischte Kéier, zanter senger Demissioun aus der franséischer Regierung, dass dee fréiere Minister en Interview ginn huet. Ugeschwat op säi Récktrëtt, sot hien dass hien dësen net géif bedaueren, mä hie wier awer traureg gewiescht. Hien hätt vill Hoffnung an dës Regierung gehat.



Wat déi aktuell Protester vun de Gilets Jaunes uginn, sou hätten dës kënnen evitéiert ginn, sou den Nicolas Hulot. Allerdéngs hätt d'Regierung net op seng Propositioune gelauschtert, wat dee sozialen Aspekt fir déi ekologesch Transitioun ugeet.