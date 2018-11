© AFP

Et géif ee sech bei deene Betraffenen an hire Familljen entschëllegen, sou de President vum Konzern. Hien huet zouginn, dass een an der Zäit net richteg mat de Gesondheetsrisiken a verschiddene Fabricken ëmgaange wier, ënnert anerem wat d'Produktioun vun LCD-Ecranen betrëfft.



Aktivisten no sinn iwwert d'Joren 320 Persoune wéinst hirer Aarbecht an de Samsung-Fabricken krank ginn. 118 vun hinne sinn u Kriibs gestuerwen. De Skandal war 2007 public ginn. Rezent gouf bekannt, dass Samsung Entschiedegunge vun ëmgerechent bis zu 116.000 Euro pro Fall wëll bezuelen. Ofgedeckt gi 16 verschidde Kriibszorten an aner Krankheeten.