En Donneschdeg hunn Honnerte vu Flüchtlingen aus Zentralamerika demonstréiert. Si hunn an der Géigend vun der Grenz fir an den US-Bundesstaat Kalifornien gefuerdert, fir an d'USA eragelooss ze ginn. Déi mexikanesch Autoritéiten hunn Demonstranten opgeruff, sech op eng Waardelëscht anzedroen, fir Asyl an den USA unzefroen. Donieft huet déi amerikanesch Arméi un der Grenz eng grouss Übung duerchgefouert, un där Honnerte vun Zaldoten a Polizisten, awer och Helikopter bedeelegt waren. Mat dëser Übung preparéiere sech d'Autoritéiten op de Fall, dass d'Migranten d'Grenz wéilten duerchbriechen.