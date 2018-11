Den däitschen Inneminister Horst Seehofer schléisst Rapatriementer a Syrien kategoresch aus. E Rapport vum däitschen Ausseministère iwwer d'Situatioun am Biergerkrichsland wär plausibel, sot den Horst Seehofer géintiwwer dem SPIEGEL. ''Den Ament kann a keng Regioun a Syrien rapatriéiert ginn, dat gëllt och fir Krimineller'', dat d'Wierder vum Inneminister.Den Ament ass et an Däitschland net méiglech Syrer an hir Heemecht zeréckzeschécken. Dee Stop leeft awer am Dezember aus. Geschwënn sollen d'Landes-Inneminister op enger Konferenz doriwwer beroden. De Biergerkrich a Syrien ass nach ëmmer am gaangen.Den Ausseministère hat an engem neie Rapport constatéiert, dass et a kengem Deel a Syrien nohaltege Schutz fir verfollegt Persounen géif.