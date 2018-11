© AFP

An der duerch Dréchent geplote Regioun, huet et en Donneschdeg fir eng éischte Kéier zanter Méint kräfteg gereent, wat bei de Läschaarbechten e grousse Virdeel gewiescht wier. 95% vun de Bränn wieren elo ënner Kontroll, heescht et vun de kalifornesche Brandschutzautoritéiten.



84 Mënsche sinn engem leschte Bilan no ëm d'Liewe komm, 563 gëllen als vermësst. Bei engem Feier ronderëm Malibu, am Süde vu Kalifornien, sinn 3 weider Mënschen ëmkomm



D'Camp Fire zielt als dat déidlechst Feier mat der gréisster Zerstéierungskraaft an der Geschicht vu Kalifornien. Et war den 8. November ausgebrach an huet ronn 62.000 Hektar Land an iwwer 13.600 Haiser an der Regioun ronderëm Paradise zerstéiert.