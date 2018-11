Wéinst der Dréchent an Däitschland, kënnen Tankschëffer net méi vill lueden, well d'Flëss ze wéineg Waasser hunn.

Plazeweis kënnt et zu Enkpäss mat der Spritversuergung

Nordrhein-Westfalen huet elo reagéiert a léisst d'Tankeren elo all Dag, also och sonndes fueren.



Op dës Aart a Weis sollen Enkpäss bei Brennes, Bensin an Diesel reduzéiert ginn.



De besonnesch dréchene Summer an Hierscht hu bis elo Auswierkungen op déi grouss Flëss an Däitschland, an deenen d'Peegele besonnesch niddreg sinn.