Schold un deem Wiederphenonem ass en aussergewéinlecht laangt Déifdrockgebitt, heescht et e Freideg vun den australesche Meteo-Autoritéiten. Dësen Déif wier méi staark wéi normalerweis üblech, doduerch géif d'Wieder verréckt spillen. En Zesummenhang mam Klimawandel géif awer net bestoen.Wéinst de Sandstierm an de leschte Wochen, wiere vill Stied mat engem roude Stëbs iwwerzunn. Et wier souguer virkomm, dass duerch Blëtzer an engem Sandstuerm Schnéi gefall wier. Zu Sydney hunn duerch déi hefteg Wandstéiss missen eng sëlleche Flich verréckelt ginn. Zu South Australia waren zéngdausende Stéit ouni Stroum.Dogéint gouf de nordëstleche Bundesstaat Queensland vun enger deeglaanger Hëtzewell geplot, obschonn de Summer an Australien offiziell eréischt am Dezember ufänkt. An der bei Touriste beléifter Stad Cairns ass de Quecksëlwer deels op iwwer 37 Grad geklommen. An de südleche Regiounen New South Wales a Victoria war et dogéint äiseg kal mat Schnéi.