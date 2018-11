Internat.: Am meeschte gelies

Den amerikanesche President géif dës Haltung ausdrécken, sot den tierkeschen Ausseminister Cavusoglu an engem Interview mat CNN-Türk an huet den USA reprochéiert, ze staark un hire Relatioune mat Riad festzehalen. Geld wier awer net alles, sou den Diplomatiechef vun Ankara.



De kritesche Journalist Jamal Khashoggi ass den 2. Oktober 2018 am saudesche Konsulat zu Istanbul brutal ëmbruecht ginn. Den Donald Trump huet trotz allem dës Woch nach emol ënnerstrach, datt d'USA e staarke Partner vu Saudi-Arabien bleiwen.