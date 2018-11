Paräis ënnerhëlt deemno héich Sécherheetsmesuren en Vue vun den Demonstratioune géint héich Bensinspräisser a géint de franséische President Emmanuel Macron.Am Zentrum vun der franséischer Haaptstad wären direkt e puer Sécherheetsperimeter ageriicht ginn, an deene Protester net erlaabt sinn, dorënner d'Champs Elysées.

Ronn 36.000 Persounen hu sech via déi sozial Netzwierker, fir ee Rassemblement op der Place de la Concorde annoncéiert, d'Regierung huet dës Manifestatioun awer verbueden.

France Info mellt, dass knapps 5.000 Polizisten am Asaz wären. Le Monde schwätzt vun nëmmen 3.000 Beamten.E Freideg koum et anscheinend wéinst engem Partisan vun de gielen Gilleten zu engem Police-Asaz am franséischen Angers. Wéi d'Autoritéiten mellen, wär d'Gefor grouss gewiescht, well de 45 Joer ale Mann hätt Sprengstoff an eng Installatioun fir deen ze zünden, ronderëm den Hals hänke gehat. E puer Stonnen hätt ee mat him missen verhandelen, bis hien opginn hätt. Mat senger Aktioun hätt hien eng Entrevue tëscht de Gilets Jaunes an dem Macron am Elysée forcéiere wëllen, huet et geheescht.Zanter knapps enger Woch blockéieren d'Gilets Jaune uechter ganz Frankräich Stroossen.Zwee Mënsche si bis ewell bei de Protester ëm d'Liewe komm. De franséischen Inneminister huet um Freideg vu bis ewell 136 blesséiert Polizisten a 600 verwonnten Ziviliste geschwat.