Wann et ëm de Black Friday geet, versti verschidde Cliente kee Spaass ... An engem Akafszenter zu Elizabeth am New Jersey sinn op deem Dag Schëss gefall.

Wéi et heescht, hätten zwee Cliente sech an den Hoer gehat, doropshin hätt een op ee Mann geschoss an deen um Handgelenk blesséiert.



Déi konkret Hannergrënn sinn awer net gewosst, heescht et vun der Police.



D’Affer wollt awer net mat der Police kooperéieren a soen, wien den Täter wier.



Ronn 25.000 Persoune waren de Moment vum Virfall am Akafszenter ënnerwee, si goufe vun der Police evakuéiert.