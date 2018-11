An dat an den USA a weltwäit. Zu där Konklusioun kënnt eng nei Etüd vum nationale Klimazenter NCA an den USA.

Bis d'Mëtt vum Joerhonnert kéinten d'Verloschter an de Vereenegte Staaten duerch de Klimawiessel sech op honnerte Milliarde chiffréieren, gëtt am Rapport gewarnt.D'Wieder géif nämlech ëmmer méi extrem ginn an d'Katastrophe géifen zouhuelen.Den NCA fuerdert drastesch Mesurë fir d'Zäregasemissiounen ze reduzéieren. Wann net decidéiert géigegesteiert géif ginn, wier z'erwaarden, datt de Klimawiessel d'Infrastruktur an de Wuelstand vum Land beanträchtegt an de Wirtschaftswuesstem bremst, sou d'Experten.