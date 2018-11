Een Dag no der Selbstmordattack am Nordweste vum Land huet d'Terrormiliz vum sougenannten Islamesche Staat d'Attentat revendiquéiert.

En IS-Member hätt sech matten an engem Grupp Schiiten an d'Luucht gesprengt. Op d'mannst 35 Persounen hunn hiert Liewen um Maart no bei der afghanescher Grenz gelooss.U sech ass d'Zuel vun den Attacken an d'Gewalt am Pakistan an de leschte Joren zeréckgaangen.