Wéi et vum Syreschen Observatoire fir Mënscherechter heescht, hätt den IS Positioune vun der Militärallianz SDF am Viséier gehat.



Iwwerdeems huet déi syresch Arméi an der nordwestlecher Provënz Idlib déi lescht grouss Rebellenhéichbuerg am Land attackéiert. 9 Ziviliste sollen dobäi ëmkomm sinn, ënnert hinnen 7 Kanner. An der Attack soll eng Schoul getraff gi sinn.



Och am Mosambik hunn 12 Leit hiert d'Liewe gelooss, dat bei enger presuméierter islamistescher Attack. Wéi et heescht, si besonnesch Fraen a Kanner ënnert den Affer. D'Attentat, wat dausende vu Leit an d'Nopeschland Tansania gedriwwen huet, wier schonn e Freideg geschitt, sou déi lokal Police eréischt um Sonndeg.