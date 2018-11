Eng Demonstrantin zu Paräis. © AFP

Um Samschdeg hunn zéngdausende Leit an enger ganzer Rei Stied an Europa géint sexuell Gewalt a Gewalt géint Fraen allgemeng protestéiert. Zu Lëtzebuerg haten d'Organisateure vun der Orange Week ëm Zonta International an den nationale Fraerot zu enger Solidaritéitsmarsch an der Stad opgeruff.



Elleng zu Paräis ware méi wéi 30.000 Demonstranten op der Strooss. Ähnlech Manifestatioune gouf et och zu Roum, Genf an Athen zum Beispill.



Vum Bundesland Berlin heescht et dann, datt een den 8. Mäerz, den internationale Fraendag, zu engem offiziellen an aarbechtsfräie Feierdag wéilt maachen. Am Landtag regéieren hei d'SPD zesumme mat de Lénken an deene Gréngen. Déi zwou sozialistesch Parteien hate schonn dofir gestëmmt, elo hunn dann och déi Gréng ebe gréng Luucht ginn. Fir dat den 8. Mäerz awer schonn 2019 zum Feierdag gëtt, muss een elo viru maachen, fir d'Propos duerchzekréien.



Berlin gehéiert zu de Bundeslänner mat de mannste Feierdeeg, bis elo waren et der 9, dogéint huet zum Beispill Bayern der 13.