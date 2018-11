© AFP (Archiv)

An der Schwäiz stëmmen d'Bierger um Sonndeg an engem Referendum iwwert d'Hare vun de Kéi of. E Bauer wëll duerchsetzen, datt manner Källefcher d'Haren ewechgebrannt kréien, well d'Déiere senger Meenung no leiden an d'Hare gebraucht ginn, notamment fir d'Ranguerdung am Trapp Kéi ze bestëmmen.



D'Zil vun der Ofstëmmung ass allerdéngs kee Verbuet. D'Bauere solle vill méi mat Subsiden dozou bruecht ginn, hire Kéi an hire Geessen hir Haren ze loossen. An de leschte Sondage louchen d'Supporter an d'Géigner zimlech no beieneen.

Iwwerdeems wëll d'Rietspartei SVP via Referendum duerchsetzen, datt de Schwäizer Droit ëmmer iwwert dem internationale Recht steet. Dës Initiative huet wuel kaum Chancë fir duerchzekommen.