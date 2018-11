An Zukunft sollen d'Leit a Mexiko bleiwen, wärend hir Demande op Asyl an den USA gepréift gëtt.

D'Grenz tëscht den USA a Mexiko. © AFP (Archiv)

Migrante mussen an Zukunft a Mexiko bleiwen, soulaang hir individuell Demande op Asyl an den USA gepréift gëtt an d'Prozedur nach net ofgeschloss ass. Dorobber hu sech d'USA an déi zukünfteg mexikanesch Regierung gëeenegt, déi vum 1. Dezember un offiziell am Amt ass. Nach ass den Accord net ëmgesat, ma amerikanesch Regierungsvertrieder hoffen doduerch, den Drock vun der amerikanescher Grenz mat Mexiko ze huelen, wou jo zanter Wochen elo schonn dausende Migranten aus Südamerika drop waarden an d'USA eranzekommen.

D'Situatioun hat sech ze lescht ëmmer weider zougespëtzt. Elleng zu Tijuana sinn antëscht méi wéi 4.500 Leit aus Mëttelamerika ukomm. Déi meescht vun hinnen aus dem Honduras, fir sech virun Aarmut a Gewalt an hirem Heemechtsland a Sécherheet ze bréngen. En Donneschdeg hat den Donald Trump domadder gedreet, déi komplett Grenz mat Mexiko zouzemaachen an och den Handel ze stoppen.



Dës Menace huet de Republikaner nach emol widderholl. Nach virun de Midterms-Election hat de President knapp 6.000 Zaldoten op d'Plaz geschéckt fir d'Grenz ze securiséieren.